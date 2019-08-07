Половина россиян вынуждены заниматься удовлетворением базовых нужд своих семей

Для нормальной жизни россиянам необходимо, чтобы хватало денег в первую очередь на жилье, питание, одежду и лекарства.

На это указывают результаты исследования, проведенного Левада-центром.

Отвечая на вопрос о том, какие нужды необходимо обеспечивать семье в первую очередь, 77% респондентов назвали полноценное питание, 62% – оплату аренды и жилищно-коммунальных услуг. Приобретение одежды и обуви считают первоочередным 55% участников опроса. На последнем месте в списке потребностей находятся развлечения и качественный досуг – этот пункт выбрали 6% респондентов.

Отмечается, что «иерархия основных семейных нужд от 2017-го к 2019-му существенно не изменилась». Вместе с тем респонденты стали чаще выделять оплату ЖКХ, медицинских услуг и покупку лекарств, что, по мнению экспертов, говорит о росте недоступности этих статей расходов.

Исследователи указывают на то, что чем лучше респондент оценивал свое финансовое положение, тем более широкие представления о «нормальном» потреблении он демонстрировал. «Напротив, менее состоятельные респонденты, чьи доходы не превышали медианного значения (а это половина совершеннолетних жителей России), концентрировались на удовлетворении базовых, ежедневных и необходимых потребностей, не называя недоступные траты, такие как отдых или покупка жилья», – заключают эксперты.

По данным июльского опроса, почти трети россиян просто не хватает денег на поездку в отпуск.