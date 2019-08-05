Россиянам моложе 25 лет могут разрешить выдавать кредиты лишь на жилье и учебу

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров призвал ограничить выдачу займов для молодых россиян.

Как передает РИА «Новости», свое предложение Петров объяснил тем, что кредиты «негативно влияют на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее».

Депутат указывает, что молодые россияне часто злоупотребляют займами на не самые необходимые вещи — гаджеты, автомобили или путешествия. Этим пользуются и сами банки, заманивая молодежь в кредитное рабство.

По мнению Петрова, в связи с этим молодым людям до 25 лет стоит запретить выдавать займы на любые нужды за исключением покупки жилья и образования.

Свою инициативу депутат из Ленобласти направил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.