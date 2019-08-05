Эксперты прогнозируют спад российской экономики уже в 2019 году

Прогнозируемая Министерством экономического развития рецессия в 2021 году может случится на российском рынке уже в текущем году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Института экономики роста имени Столыпина, возглавляемого бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

По итогам первого полугодия 2019 года количество работников малых и средних предприятий сократилось более чем на 257 тысяч работников. Количество малых предприятия стало меньше на 18,2 тысяч организаций, а средних – на 1,5 тысячи.

Эксперты института считают, что замедление экономического роста связано с жесткой налоговой и денежно-кредитной политикой, а также со слабым эффектом национальных проектов помощи малому и среднему бизнесу.

Доцент РАНХиГС Олег Филиппов сравнивает текущее экономическое положение с 1998 годом. По его словам, малый бизнес сейчас может выживать, лишь превращаясь в микропредприятия с упрощенной системой налогообложения и урезанным до предела штатом персонала, а небольшой рост экономики можно обеспечить только силами госсектора или крупных иностранных компаний.

Первый вице-президент общественного объединения представителей малого бизнеса «Опора России» Владислав Корочкин считает, что рецессия связана в первую очередь с вымиранием малого бизнеса в торговле из-за агрессивного поведением ритейлеров.