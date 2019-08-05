Банк "Открытие" отрицает утечку базы данных своих клиентов

Банк «Открытие» в сообщении РБК опроверг заявления об утечке данных клиентов. О том, что в сети выставлена на продажу информация о 70 тысячах пользователей банка, ранее сообщал «Коммерсант» со ссылкой на компанию DeviceLock.

Уточнялось, что клиенты ранее подавали заявки на получение кредитных карт «Эликсир» в Бинбанке, до того как он был сращен с банком «Открытие» в результате санации.

Роскомнадзор после появления информации в СМИ потребовал от банка «Открытие» объяснений по поводу утечки данных.

«Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт "Эликсир"», – заявили в банке «Открытие». Также отмечается, что в последний раз такие карты выпускались в 2014 году и в общей сложности их было выдано порядка 20 тысяч штук.

В компании отмечают, что всего по стране числится несколько десятков пострадавших клиентов банка по всем видам мошенничества. Более трети из них получили обратно похищенные суммы.