Рубль демонстрирует незначительную динамику на фоне подорожания нефти

Эксперты отмечают стабильность рубля к бивалютной корзине в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке.

Как передает «Интерфакс», доллар немного вырос, евро снизился на старте торгов на Московской бирже во вторник, 30 июля.



Первые сделки по доллару прошли по 63,42–63,48 рублей. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты зафиксирован на отметке 63,46 рублей – на 2,5 копейки выше уровня закрытия прошлой сессии. Курс евро составил 70,64 рублей, снизившись на 8 копеек относительно отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 2,23 копейки до 66,69 рублей.



Участники рынка ждут решения Федеральной резервной системы США по ставке, которая, как предполагается, будет снижена в связи с растущим беспокойством по поводу последствий торговых войн и изменений в обстановке на мировом рынке. На нее может повлиять, в частности, новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, который начнется в ближайшие часы в Шанхае. Кроме того, тревожным фактором является ситуация с санкциями против России.

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Сообщается, что в ожидании первого за более чем десять лет снижения ставки ФРС цены на нефть растут. К 10:01 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,69% и составила $64,06 за баррель.

На этом фоне рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику, отмечают эксперты.

Итоги двухдневного заседания американского центробанка будут обнародованы позднее в среду. По общему мнению, ставка будет снижена с текущих 2,25–2,5% до 2–2,25%.