Около четверти россиян рассказали об ухудшении своего материального положения

Примерно 24% россиян заметили, что их материальное положение ухудшилось за последние два-три месяца.



Об этом говорят результаты исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).



Опрос был проведен 14 июля среди 1500 совершеннолетних граждан в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

По данным ФОМ, 67% россиян считают, что их благосостояние практически не изменилось. Позитивные изменения в этой сфере отметили 8% опрошенных. При этом 12% респондентов сообщили, что денег не хватает даже на питание, а каждый четвертый признался, что может позволить себе только еду.

Хорошим свое материальное положение называет примерно каждый десятый россиянин (11%), 60% респондентов считают его средним, а 28% – плохим.

Сообщается, что 39% опрошенных не ожидают в ближайший год каких-либо изменений своего материального положения. Вместе с тем 22% респондентов все же планируют его улучшить, а 18% убеждены, что оно станет только хуже.

По данным исследования Росстата, за год в России стало на полмиллиона «абсолютно бедных» больше. Почти трети россиян, по данным опубликованного сегодня же исследования, не хватает денег на поездку в отпуск.