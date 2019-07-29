Участники рынка электронных денег назвали запрет на анонимные платежи излишним

26 июля Совет Федерации принял поправки в закон о национальной платежной системе.

По новым правилам россияне не смогут анонимно пополнять электронные кошельки, сообщает Lenta.ru. Речь идет о системах «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и других аналогичных сервисах.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил необходимость поправок тем, что анонимные онлайн-кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков.

В Ассоциации участников рынка электронных денег данную инициативу раскритиковали. По их мнению, все риски минимизированы жесткими лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций — не более 40 тысяч рублей в месяц. Без идентификации с них нельзя снять наличные и переводить деньги за рубеж.

В компании Qiwi также считают ограничительные меры излишними, хотя и не ожидают от них серьезного ущерба. «Подавляющее большинство пользователей в нашей экосистеме являются идентифицированными. К тому же закон вступит в силу через год – к этому времени можно исключить даже незначительное негативное влияние», – цитируют «‎РИА Новости» заявление пресс-службы Qiwi.