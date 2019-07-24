В Швейцарии начнут доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке.

РБК со ссылкой на Bloomberg сообщает, что новые выгодные условия действуют в двух банках страны: Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB). В кредитных организациях уточняют, что услуга актуальна для тех, кто берет большие суммы на короткие сроки. В отдельных случаях предоставляются краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов.

Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне минус 0,75%. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция в стране — низкой. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств.

Отрицательные ставки также установлены в банках Швеции, Японии и Дании.

В 2016 году газета The Wall Street Journal писала, что датчанин получил от банка 38 долларов из-за отрицательной процентной ставки по кредиту, взятому 11 лет назад.