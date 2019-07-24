В РФ могут увеличить сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов до 500 рублей

Министерство финансов предложило увеличить таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов с 2020 года.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления ведомства, который оказался в распоряжении редакции. Издание напоминает, что нынешний таможенный сбор на посылки из интернет-магазинов был введен в 2004 году и составляет 250 рублей. Он распространяется на тех, чья сумма заказа превышает лимит в 500 евро в месяц.

Ведомство предлагает с 2020 года уменьшить лимит до 200 евро и увеличить сумму таможенного сбора до 500 рублей.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что повышение пошлины не окажет существенного влияния на покупки через иностранные интернет-площадки, так как стоимость значительной части посылок ниже беспошлинного порога.