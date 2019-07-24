В Башкортостане сотрудница ограбила банк на 6,5 миллионов рублей

39-летняя кассир банка «Открытие» в городе Уфе с 22 по 23 июля присвоила себе 6,5 миллионов рублей.

Как сообщает портал «Медиакорсеть» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации, женщину оперативно задержали благодаря усилиям и бдительности сотрудников собственной службы безопасности банка в ходе плановой проверки. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы, начато следствие. Уточняется, что интересы клиентов банка никак не затронуты.

Ранее сообщалось о другом крупном ограблении, совершенном сотрудниками Россельхозбанка в Башкортостане, в городе Салавате. Кассир Луиза Хайруллина постепенно вынесла с работы 25,5 миллионов рублей. Скрывать свое преступление женщина смогла благодаря доверительным отношениям с непосредственной руководительницей в отделении банка.