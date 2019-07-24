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Суд увеличил на 400 тысяч компенсацию ФСО за ДТП с машиной Ярмольника

Деньги
15:47, 24 июля 2019

Мосгорсуд почти в два раза увеличил компенсацию по делу о ДТП с автомобилем ФСО и машиной Ярмольника.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, Мосгорсуд принял решение изменить решение Хамовнического районного суда по делу о ДТП с автомобилем Mercedes-Benz Федеральной службы охраны (ФСО) в части ущерба, причененного автомобилю машиной актера Леонида Ярмольника. 

«Взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 432 рубля, взыскать госпошлину в размере 11 534 рублей», — заявили в суде.

ФСО подала в суд на актера в 2018 году по факту ДТП, которое произошло 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. Хамовнический суд удовлетворил иск ФСО и взыскал с Ярмольника компенсацию в размере 432 тысяч рублей, а также пошлину в размере 7 тысяч рублей.

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