Депутаты хотят ввести плату за вход в курилку в аэропорту до 100 рублей

В Госдуме разрабатывают поправки к законопроекту, возвращающем курилки в российские аэропорты.

Об этом пишут «Известия». По данным газеты, депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов предложил добавить в поправки плату за вход в курилку, от 50 до 100 рублей. Такая мера, по мнению депутата, должна окупить расходы на строительство и содержание курилок.

Напомним, законопроект о возвращении курилок в аэропорты был внесен в Госдуму депутатом от «Справедливой России» Сергеем Боярским и был принят в первом чтении.