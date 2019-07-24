50 млн потратят на интернет в самолетах для первых лиц

Специальный летный отряд «Россия», занимающийся перевозкой первых лиц, потратит 50 млн рублей на интернет в лайнерах.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, внимание на аукцион обратило «МБХ медиа». Согласно документам, победитель тендера должен обеспечить круглосуточный доступ в сеть Inmarsat со скоростью до 432 кбит в секунду. Кроме того, исполнитель должен сделать линию международной и междугородней сети общего пользования по стандартным протоколам.

Итоги аукциона будут объявлены 14 августа, максимальная стоимость контракта — 50 млн рублей, они будут выделены из бюджета.

Inmarsat — британская международная компания спутниковой связи, которую в РФ представляет ФГУП «Морсвязьспутник» напрямую или опосредованно.