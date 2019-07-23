Российские банки сообщили о возможном сокращении числа платежных терминалов

Из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) в России может резко сократиться количество платежных терминалов.

Об этом говорится в письме ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу, передает РБК.

«Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах: пополнение счета, платежи за коммунальные услуги и по кредитам», — рассказал начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко. Он отметил, что там, где работают такие терминалы, поблизости нет ни банкоматов, ни банков.

Новый закон запрещает банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ – сейчас ее нужно устанавливать рядом с платежными терминалами либо внутри них.