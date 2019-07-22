Western Union ограничила сумму зарубежных переводов по рекомендации ЦБ

Россияне теперь могут переводить через систему Western Union ежемесячно не более 600 тысяч рублей в одну страну .

Об этом сообщается на сайте организации. Ранее международные переводы были ограничены суммой 5 тысяч долларов за одну операцию.

Как уточняется в письме, оказавшемся в распоряжении РБК, новые ограничения начали действовать с 22 июля, их целью является борьба с теневым предпринимательством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Соответствующие рекомендации дал в январе 2019 года Банк России, призвавший кредитные организации внимательнее следить за отдельными переводами, обладающими нестандартными признаками. В частности, такие операции осуществляются одними и теми же клиентами многократно в течение дня; их суммы превышают обычные объемы переводов физлиц, не связанных с предпринимательской деятельностью; средства переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов.

В письме Western Union отмечается, что ограничения, установленные для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тысяч рублей в месяц, остаются без изменений.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что дочерним компаниям международных платежных систем в России могут запретить остановку расчетов по картам попавших под санкции банков.