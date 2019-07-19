"Русский стандарт" оштрафовали на 26,2 млн за взятку приставу в Сочи

Суд в Сочи оштрафовал банк «Русский стандарт» на 26,2 миллиона рублей за попытку подкупить судебного пристава.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в Генпрокуратуре РФ. Ранее отдел судебных приставов Сочи обратился в региональную прокуратуру с заявлением о том, что один из сотрудников «Русского стандарта» предлагал приставу вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных средств, если с должника принудительно взыщут задолженность в пользу банка.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудника банка, который предлагал взятку.