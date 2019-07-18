Стоимость нефти Brent и WTI снижается на биржевых торгах

Цены фьючерсов нефти марок Brent и WTI снижаются на биржевых торгах 18 июля после резкого падения накануне.

Согласно данным биржи, нефть Brent с поставкой в сентябре снизилась в цене на 0,14% на лондонской бирже ICE Futures. Стоимость фьючерсов составляет $63,75 за баррель.

На Нью-йоркской товарной бирже стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась на 0,09% — до $56,73 за баррель.

На торгах накануне Brent и WTI потеряли в цене более 1% на фоне опасений игроков насчет мирового спроса на топливо.