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Аналитик Bloomberg предсказал падение курса рубля на 9% к концу года

Деньги
07:54, 16 июля 2019

Польский аналитик Ярослав Косатый предположил, что курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Как передает Bloomberg со ссылкой на слова аналитика, падение курса рубля к концу года может составить 9%. Доллар при этом вырастет до 69 рублей.

Ярослав Косатый предположил, что основными причинами таких колебаний курса станут смягчение денежной политики Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, а также снижение эффекта на курс валюты от спроса нерезидентов страны на облигации федерального займа. 

Напомним, в июне текущего года Банк России впервые за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.

 

Теги: Рубль, Банки

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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Станислав

политолог

Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

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Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно


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