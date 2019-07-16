Аналитик Bloomberg предсказал падение курса рубля на 9% к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый предположил, что курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Как передает Bloomberg со ссылкой на слова аналитика, падение курса рубля к концу года может составить 9%. Доллар при этом вырастет до 69 рублей.

Ярослав Косатый предположил, что основными причинами таких колебаний курса станут смягчение денежной политики Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, а также снижение эффекта на курс валюты от спроса нерезидентов страны на облигации федерального займа.

Напомним, в июне текущего года Банк России впервые за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.