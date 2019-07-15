Мораторий на накопительную пенсию продлят до 2022 года

Мораторий на формирование накопительной пенсии продлится до 2022 года включительно.

Об этом в понедельник, 15 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021–2022 гг., с которыми ознакомилось агентство.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — цитирует агентство документ.

Напомним, накопительная часть пенсии «заморожена» с 2016 года. Она подразумевает, что страховые взносы в полном объеме будут направлены на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Мораторий должен был закончиться в 2020 году, однако его действие продлили до 2021 года.