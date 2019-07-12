Visa и MasterCard могут закрыть бизнес в России из-за закона Госдумы и ЦБ

Дочерним компаниям международных платежных систем в РФ запретят остановку расчетов по картам попавших под санкции банков.

Как передает «Коммерсант», 23 июля Госдума собирается рассмотреть поддерживаемые Центробанком поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», которые призваны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. На деле же данная инициатива запретит дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.

Отмечается, что поправки, в частности, коснуться Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB, которым дадут полгода на то, чтобы начать работать по новым правилам.

Однако эксперты подчеркивают, что Visa и MasterCard при всем желании не смогут выполнить такие требования, поскольку не имеют права не подчиняться своей головной организации.

По данным издания, у российских «дочек» МПС будет возможность остаться на нашем рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем», однако велика вероятность того, что эти компании просто свернут свой бизнес в России, а жители страны останутся с «невыездными» картами.