Прокуратура нашла у заработавшего 3 копейки депутата-дизайнера доход в 92 тысячи

Прокуратура Амурской области обнаружила доход в 92 тысячи рублей у депутата Заксобрания, указавшего доход в 3 копейки.

Об этом сообщается на сайте регионального управления прокуратуры. Депутат Заксобрания от ЛДПР Сергей Труш ранее указал в своей декларации доход за 2018 год в 3 копейки. Как рассказал Труш РИА «Новости», в Заксобрании он работает на общественных началах. Он также работал дизайнером, однако из-за того, что у «людей нет денег на дизайнерские проекты», он принял решение закрыть свое ИП.

Согласно проверке прокуратуры, в 2018 году Труш заработал 92 тысячи рублей, но не указал их в декларации о доходах. Ведомство потребовало устранить нарушение. Прокурор области внес представление председателю Законодательного Собрания области в целях устранения нарушения.