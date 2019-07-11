Банки выступили за рост комиссии за переводы в системе быстрых платежей до 1%

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк призвали ЦБ увеличить минимальную комиссию в системе быстрых платежей.

Как передает «Коммерсант», в настоящее время такая комиссия составляет 0,4%, однако крупные банки настаивают на ее увеличении до 1%.

По данным издания, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк также намерены вводить дополнительные комиссии для юридических лиц. С учетом комиссии в 1% стоимость платежей будет сопоставима с тарифами при оплате картой (в среднем 1,85%).

В Банке России отметили, что вынуждены прислушиваться к претензиям крупных игроков, чтобы те «обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально».

Регулятор пообещал обсудить тарифную модель с заинтересованными сторонами и представить тарифы в скором будущем.

Напомним, система быстрых платежей (СПБ), позволяющая по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках, была запущена в промышленном масштабе 28 февраля текущего года. Подключение к СБП должно стать обязательным в первую очередь для системно значимых банков.