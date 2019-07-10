Кудрин раскритиковал прогноз властей о росте доходов россиян на 1%

Счетная палата назвала «излишне оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов и сокращении числа бедных в России.

Как передает «Интерфакс», с таким утверждением выступил глава контрольного органа Алексей Кудрин в Совфеде.

По его словам, российские власти ожидают, что в 2019 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 1%, однако в первом квартале доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже такого скромного показателя будет проблематичным.

Кроме того, в Счетной палате высказали сомнения по поводу прогноза Минфина о сокращении количества бедных до 10,5% к концу текущего года.

«Остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели», — пояснил глава ведомства, добавив, что «в зоне риска» находится и рост экономики на 1,3% в 2019 году.

Напомним, накануне Алексей Кудрин раскритиковал депутатов Госдумы за некачественную проработку законов и отсутствие финансового обоснования своих инициатив.