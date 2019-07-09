Москва объявила конкурс на замену шумозащитных экранов у дорог за почти 1 млрд

Власти Москвы намерены потратить 993 млн рублей на замену шумозащитных экранов у дорог до конца нынешнего года.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Чиновник уточнил, что власти объявили конкурс на замену 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей вдоль дорог. Стоимость контракта составляет 993 млн рублей.

Работы должны быть сделаны до конца когда. Ефимов подчеркнул, что рост на шумозащитные экраны в городе ежегодно растет.