СМИ сообщили о повышении зарплаты грузчикам в "Шереметьево" до 200 тысяч

Аэропорт «Шереметьево» начал платить грузчикам по 200 тысяч в июне для решения проблем с задержкой багажа.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с участниками совещания у главы Минтранса Евгения Дитриха. По их словам, такие зарплаты озвучил глава «Шереметьево» Михаил Василенко, однако он не уточнил, фиксированная ли это зарплата или максимальный доход с учетом переработок и бонусов.

По данным газеты, в июне грузчик в «Шереметьево» мог получить 200-211 тысяч рублей, операторы погрузчиков — 290 тысяч. При этом издание подчеркивает, что в мае «Шереметьево хэндлинг» набирал грузчиков на зарплату в 45 тысяч рублей в месяц.

Источники рассказали газете, что Дитрих задался вопросом, почему при таком значительном увеличении зарплаты проблема с задержкой багажа все еще не решена. Василенко, по данным газеты, объяснил, что некоторые сотрудники спланировали отпуск и выйдут осенью, другие успели найти новое место работы. При этом Василенко подчеркнул сложность с наймом грузчиков, так как кандидатов можно рассматривать только из числа граждан РФ.

Напомним, после проверки в «Шереметьево хэндлинг» были уволены руководителей компании из-за задержек в выдаче багажа.