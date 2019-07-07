Рост цен на пшено и капусту за 2018 год превысил уровень инфляции в 17 раз

Росстат выявил, что пшено и капуста подорожали за прошлый год на 73,6% и 72,8% соответственно.

Как передает РБК со ссылкой на данные Росстата, подорожание пшена (на 73,6%) и капусты (на 72,8%) в 2018 году превысило общий уровень инфляции в России, который составлял 4,3%, в 17 раз.

Такую тенденцию эксперты связали с уменьшением посевов крупы в прошлом году.

«Пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее из оборота», — рассказала аналитик Газпромбанка Дарья Снитко.

Среди продуктов, которые показали существенный рост цен за прошлый год, оказались также сахар (28,3%), яйца (25,9%), лук (23,7%) и свекла (23%).