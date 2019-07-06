Минкомсвязи выделит субсидии на создание российской "Википедии"

Минкомсвязи подготовило законопроект, предусматривающий выделение субсидий на создание энциклопедического портала.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил РБК. Предполагается, что для создания энциклопедического портала наподобие «Википедии» будут выделены средства из федерального бюджета на правочную литературу, периодику и платные интернет-ресурсы, съемки в учреждениях культуры, использование архивных материалов, аренду помещений и зарплату сотрудникам.

Заниматься созданием энциклопедии будет «Большая Российская энциклопедия». Сумма субсидий в документе не уточняется.