"Справедливая Россия" предлагает возобновить выплаты по советским вкладам

Члены «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении государственных выплат по вкладам, размещённым в Сбербанке до 1991 года.

Авторы документа, среди которых лидер партии Сергей Миронов, предлагают отменить мораторий на компенсации по советским вкладам и установить механизм регулярных выплат, пишет «Парламентская газета». Согласно инициативе, каждый год из федерального бюджета должно выплачиваться не менее 2,5% от общего объёма долговых обязательств.

Нынешнее законодательство предусматривает компенсации по вкладам, размещённым в Сбербанке до 20 июня 1991 года, так же как и выплаты по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Однако с 2003 года компенсации регулярно замораживались. На данный момент они приостановлены до 2022 года.



Между тем, как говорится в пояснительной записке к документу, суммарный долг государства по советским вкладам в 2019 году оценивается в 43,82 триллиона рублей.

Правительство России законопроект не поддержало. По мнению кабмина, положение о выплате 2,5% от общего объёма долговых обязательств государства относится к вопросам, регулируемым Бюджетным кодексом, а не законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», в который предлагаются поправки.