Путин освободил от НДФЛ россиян, воспользовавшихся "ипотечными каникулами"

Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об освобождении от уплаты НДФЛ заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации.

Напомним, в июне парламентарии рассматривали инициативу, предполагавшую освобождение от уплаты НДФЛ граждан, воспользовавшихся правом на «ипотечные каникулы» — отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке.

Как передает «Интерфакс», в среду, 3 июля, принятый Госдумой законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что теперь устранен дисбаланс, возникавший в связи с необходимостью оказавшихся в трудной ситуации и получивших льготы заемщиков платить подоходный налог по завышенной ставке.