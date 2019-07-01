Moody's рассказало об ужесточении контроля над бюджетами российских регионов

Правительство внедряет новые меры по ограничению бюджетных расходов, что ведет к снижению финансовой автономии регионов.

Об этом говорится в обзоре Moody's Investors Service, сообщает РБК.

В отчете указывается, что такие меры ужесточают контроль государства, но вместе с тем снижают риски, связанные с рефинансированием долгов регионов.

В связи с этим многие регионы формируют свои бюджеты осторожно, закладывая в первоначальные прогнозы меньшие доходы, чем выходит в действительности, отмечается в обзоре. В качестве причины указывается возможный рост расходов на нацпроекты, а также геополитическая и экономическая неопределенность.

Ранее Sobesednik.ru писал, что самым бедным российским регионам назначили кураторов из числа федеральных министров.