Гендиректора "Агростроя" заподозрили в хищении 1,3 млрд рублей у "Открытия"

Следователи завели уголовное дело по факту хищения 1,3 млрд рублей у банка «Открытие».

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что дело возбудили против генерального директора компании «Агрострой» Олега Сухорукова по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ.

«Сухоруков совершил хищение 1,25 млрд рублей банка «Открытие», также его действия привели к образованию у компании «Агрострой» кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд рублей», — уточнил источник.

Он также добавил, что уголовное дело выделено из возбужденного ранее о выводе средств из компаний «Рамстрой» и «Агрострой».