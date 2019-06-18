Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Об этом глава кабмина заявил во вторник, 18 июня, на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком, передает ТАСС.

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — сказал Медведев.

Он добавил, что уровень дохода нужно рассчитать отдельно и этот вопрос предстоит обсудить участникам совещания.