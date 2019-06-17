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У "Мосфильма" нашли договор об аренде в прекратившей существование валюте

Деньги
12:50, 17 июня 2019

Счетная палата нашла у «Мосфильма» арендный договор со столичным управлением Росимущества в валюте экю.

Об этом пишет РБК. Уточняется, что договор был заключен 26 апреля 1996 года. Предметом договора стала аренда площади 34,4 га, сумма договора – 626841,6 экю, что в переводе в рубли составляет около 15,2 миллиона.

Валюта экю прекратила свое существование в 1998 году. Издание отмечает, что по правилам аренды земли, состоящей в федеральной собственности, арендная плата должна пересматриваться не чаще одного раза в пять лет.

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