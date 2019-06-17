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Медведев поручил Козаку разобраться с ростом цен на бензин на Дальнем Востоке

Деньги
17:31, 17 июня 2019

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин в некоторых регионах РФ.

Как передает ТАСС, соответствующее поручение Медведев дал вице-премьеру Дмитрию Козаку. Он отметил, что появилась информация о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

«В частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках "Газпром нефти", некоторых других, — сказал Медведев. — Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения».

Козак ответил, что поднимет вопрос на встрече с нефтяниками. «Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, в том числе обсудим и эту историю», — сказал вице-премьер.

Ранее появилась информация о том, что по данным Thomson Reuters Kortes, темпы роста цен на бензин на Дальнем Востоке и Сибири опередили показатели других регионов. Так, если в среднем по России цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно, то на Дальнем Востоке и Сибири рост составил 74 копейки и 67 копеек соответственно.

Теги: Тарифы и цены, Нефть, Медведев

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