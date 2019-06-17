ГД призвала ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке для предсказания рисков

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков призвал ЦБ обнародовать прогноз по ключевой ставке в перспективе.

В пятницу, 14 июня, Sobesednik.ru писал, что Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,5%. Кроме того, регулятор предположил, что снижение ставки продолжится и приведет к переходу к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Как передает «Парламентская газета», в Госдуме призвали Банк России перевести прогнозы по величине ключевой ставки в среднесрочной или долгосрочной перспективе в публичную плоскость.

По словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, такая мера позволит участникам рынка более точно распределять свои расходы и оценивать возможные риски.

«Предложение направлено на то, чтобы у наших организаций формировались правильные ожидания, в том числе и в политике регулятора. Это для нашего бизнеса крайне необходимо, для того чтобы обеспечить стабильность своей деятельности», — пояснил Аксаков.

Издание уточняет, что соответствующий пункт уже был внесен комитетом в проект постановления палаты, который будет рассмотрен на пленарном заседании 18 июня.

«Мы должны добиваться от ЦБ, чтобы он формировал правильные ожидания у рынка. Поэтому Центробанку мы рекомендуем рассмотреть целесообразность такой меры», — заявил депутат.