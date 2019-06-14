Банки стали выдавать кредиты до 200 тысяч рублей подросткам

Некоторые банки начали выдавать кредитные карты с лимитом в 100-200 тысяч рублей неработающим подросткам.

Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, отдельные игроки предлагают неработающим заемщикам в возрасте от 18 лет с лимитом в 100–200 тысяч рублей. В частности, в «Тинькофф-банке» и Qiwi-банке по карте «Совесть» подростки могут приобрести такую карту без подтверждения дохода.

В «Тинькофф» случаи выдачи крупных сумм неработающим 18-летним объяснили техническими сбоями и недоработками. «В Qiwi-банке отметили, что в анкете обязательно необходимо указывать родителей в качестве контактного лица, доходы родителей не запрашиваются и не учитываются, а лимиты для данной категории "ниже 100 тыс. руб."», — уточняет «Коммерсантъ».

Такая практика обеспокоила законодателей. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что этот вопрос должен тщательно прорабатываться банковскими ассоциациями, ЦБ и законодателями. «Нельзя допустить, чтобы погашение кредитов шло за счет родителей, необходимо сделать подобное кредитование невыгодным для банков путем введения дополнительных требований по резервированию и иными мерами», — подчеркнул депутат.