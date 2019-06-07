Силуанов возмутился инвестициями "ЛУКОЙЛа" в шельф в Конго

Министр финансов Антон Силуанов призвал нефтяников, получающих налоговые льготы в РФ, инвестировать внутри страны.

Соответствующее заявление Силуанов сделал, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания "ЛУКОЙЛ" вложила $800 млн в шельф на Конго, а мы им льготы предоставляем. Вопрос, так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?» — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Министр также подчеркнул, что в России проектов для инвестиций «предостаточно».