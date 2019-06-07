Накажут мягче, но припомнят всё?

Смягчение наказания по экономическим статьям анонсировал вице-премьер Антон Силуанов. Концепция уже подготовлена и фактически согласована в экономическом блоке правительства, ведь за нее также ратует и глава Счетной палаты.

Но до практики еще далеко — проект декриминализации должен быть согласован и силовиками, и с руководством государства. Впрочем, говорится не об отмене уголовного наказания, а о смягчении. Направлены новые меры на защиту бизнеса и, как следствие, привлечение инвестиций...

Однако следующая новость может сделать усилия, направленные на улучшение инвестиционного климата, тщетными. Верховный суд впервые с 2006 года обращается к налоговым преступлениям. Разъяснения в готовящемся проекте постановления Пленума сводятся к тому, что уклонение от уплаты налогов будет считаться длящимся преступлением, пока деньги окончательно не будут возвращены в бюджет. А с ними — штраф и пеня, которые сейчас можно взыскивать в период срока давности, который составляет по налоговым уголовным статьям два года.

А ведь и сейчас фактически у правоохранителей развязаны руки: любую недоплату они могут оформить в уголовное преступление, хотя для статей 198 и 199 УК главное — умысел совершаемого. На самом деле в любой ошибке в предоставлении данных и совершаемых операциях следователи могут узреть элементы уголовного деяния... Фактически Верховный суд своим разъяснением объявит налоговые преступления вне срока давности, а положение предпринимателей — еще более беззащитным.

Тем временем Мосгорсуд выпустил специальное обращение о новом виде мошенничества: злоумышленники, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального банка РФ, Счетной палаты РФ и так далее, вначале говорят о «прянике» — звонящему сообщается, что по некому уголовному делу он признан потерпевшим и ему полагается компенсация. Далее — кнут: чтобы получить ее, необходимо либо прибыть в суд, либо (и расчет как раз на последнее) перечислить денежные суммы в виде комиссии.

Мосгорсуд официально заявляет: получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших. Будьте внимательны!

И напоследок — о двух инициативах снизу, справедливо ставших объектами пристального внимания правоохранительных органов. Прокуратура Пермской области заинтересовалась деятельностью гимназии, в которой были установлены разные проходные баллы для мальчиков и девочек. Как итог — административное дело по признаку гендерной дискриминации и угроза увольнение директора. Причем это не первое ее административное дело: в прошлом году протокол был составлен за отстранение одной из учащихся от занятий из-за розового цвета волос.

Еще один вид дискриминации привел к уголовному делу. В Нижегородской области в отдыхе на турбазе было отказано родителям и детям с ВИЧ. «Опасения персонала» привели к возврату аванса благотворительному фонду за оплату отдыха 30 детей и 20 взрослых. И – к уголовному делу по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

Что тут добавить... Будьте человечными и боритесь с собственным невежеством!