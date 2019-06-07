"Комплексные инвестиции" рассчитываются с "превышенцами" из "Югры"

Компания «Комплексные инвестиции» начала рассчитываться с превышенцами банка «Югра».

Всего потерпевшими после отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года были признаны более 35 тысяч вкладчиков организации. В мае 2019 года публичная оферта компании «Комплексные инвестиции» и график выплат были опубликованы в газете «Коммерсантъ». «Мы заявили о своем намерении выкупить суммы, превышающие страховые выплаты в 1,4 млн рублей, у всех вкладчиков-превышенцев банка "Югра"», — пояснил «Росбалту» генеральный директор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков. Компанию считают близкой к экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.

Буравков также выступил с заявлением о планах компании в интервью RNS. По его словам, подавляющее большинство вкладчиков — 31 тысяча человек, чьи вклады меньше 1 миллиона рублей, — получат расчет в течение года, а со всеми вкладчиками компания расплатится в течение трех с половиной лет.

Гендиректор «Комплексных инвестиций» подчеркнул, что компания хочет «охватить всех пострадавших вкладчиков и полностью выполнить обязательства перед клиентами банка "Югра"». В частности, запланировано открытие девяти представительств АО по всей России, а именно в Воронеже, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ярославле, Самаре, Красноярске, Тюмени, Сургуте, Ростове-на-Дону. «На данный момент мы работаем только в Москве, но знаем, что большое количество превышенцев находится в регионах», — пояснил Буравков.

Он добавил, что «превышенцы» смогут восстановиться в реестре требований АСВ на сумму превышения (за исключением средств, полученных от «Комплексных инвестиций»), если захотят расторгнуть договор, а сами выплаты будут происходить на ежемесячной основе: «Наш график предусматривает ежемесячные выплаты всем вкладчикам, чтобы люди были всегда уверены в том, что все их средства будут возвращены».

Другие сообщения в прессе свидетельствуют о начавшихся выплатах вкладчикам. «Аргументы и факты» цитируют двух «превышенцев». «У меня превышение 47 тысяч. Всё выплатили сразу же. Думаю, и с другими расплатятся. Что мне как превышенцу терять? АСВ вернёт дай бог 15–20% через четыре года, как они и планируют, а деньги нужны сейчас», — объясняет один из них.

Вторая говорит, что, когда на ее счёт пришли 1 400 рублей — «эти пресловутые 3,27%, которые агентство [АСВ — прим. ред.] распределило между всеми кредиторами», она «чуть в обморок не упала». «Но вот пришла утром 31 мая в компанию "Комплексные инвестиции", заключила договор. И уже вечером получила своё превышение в полном объёме».