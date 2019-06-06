В сети супермаркетов «Перекресток» появится возможность купить продукты в рассрочку.

Об этом сказано на сайте ритейлера X5 Retail Group, который владеет сетью «Перекресток». Отмечается, что соглашение о продаже продуктов в рассрочку подписали главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский в рамках Петербургского международного экономического форума.

Уточняется, что оформить карту для покупки в рассрочку можно будет в любом супермаркете сети. После того, как покупатель предоставит свои паспортные данные, будет одобрен кредитный лимит.

В X5 Retail Group также объяснили, что запуск карты связан со снижением доходов населения.