ЦБ лишил лицензии банк "Взаимодействие" из-за дешевых активов

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие», намеренно завышавшего стоимость своих активов.

Об этом сказано на сайте регулятора. Уточняется, что «Взаимодействие» намеренно завышал стоимость своего имущества, чтобы улучшить свои финансовые показатели. После того, как в финансовой отчетности по требованию ЦБ банк отразил реальную стоимость активов, у банка произошел значительный отток капитала. В результате возникла необходимость осуществить меры, предупреждающие банкротство, в частности, отзыв лицензии.

«На балансе банка "Взаимодействие" образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — добавляют в регуляторе.

Банк является участником системы страхования вкладов. Он занимал 444-е место в банковской системе России.