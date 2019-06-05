В июне во втором чтении рассмотрят законопроект, освобождающий граждан от уплаты НДФЛ в период «ипотечных каникул».

Как передает «Парламентская газета», авторами данной инциативы выступают представители обеих палат российского парламента во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Его необходимость объясняется тем, что принятый ранее закон об «ипотечных каникулах» дает право гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке. Однако в законе не было учтено, что предоставление заемщику льгот повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами, причем по максимальной ставке НДФЛ в 35%. В связи с этим законодатели предложили освободить граждан, которые воспользовались правом на «ипотечные каникулы», и от уплаты НДФЛ.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, «для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться «ипотечными каникулами», НДФЛ будет дополнительной финансовой нагрузкой. Кроме того, практика, при которой заемщику пришлось бы платить НДФЛ, не соответствует концепции поручения Владимира Путина о предоставлении «ипотечных каникул», в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.

Отмечается, что второе чтение законопроекта в Госдуме пройдет уже в июне текущего года.