Иски, поданные Альфа-банком, Redeliaco Holdings и «Т Плюс» к экс-министру Абызову, связаны с финансовыми махинациями.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, против бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова подали иски Альфа-банк, кипрский офшор Redeliaco Holdings и компания «Т Плюс». Общая сумма исковых заявление составила почти 34 млрд рублей.

Компании обвиняют Абызова, его бывшую жену Екатерину Сиротенко и экс-президента «Группы Е4» Андрея Малышева в махинациях с финансовой отчетностью «Группы Е4». Истцы полагают, что «Е4» искусственно создавала видимость финансовой состоятельности, что позволило компании привлечь кредиты на сумму свыше 14,9 млрд рублей и 4,3 млн евро. Половина средств возвращена не было. Истцы настаивают на том, чтобы подсудимые понесли ответственность по долгам.

Подчеркивается, что со снижением платежеспособности «Е4» состояние Абызова и его жены увеличивалось. Так, в 2012 году состояние экс-министра, согласно декларации о доходах, составило 60,3 млн рублей, в 2013-м — 282,9 млн рублей, в 2014-м — 222 млн рублей. Екатерина Сиротенко заработала по 0,3 млн рублей в 2012 и 2013 годах, а в 2014 году — 8,1 млн рублей.