Рубль и цена на нефть падают на фоне торговой войны США и Мексики

На торгах в понедельник, 3 июня, стоимость нефти Brent упала до 61,22 доллара за баррель.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, августовские фьючерсы на нефть Brent опустились на 1,24% — до 61,22 доллара за баррель. Снижается цена и на нефть WTI: фьючерсы на поставку в июле подешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи на 0,93% — до 53 долларов за баррель.

На фоне снижения цен на нефть падает и стоимость рубля. На открытии торгов доллар подорожал на 15 копеек — до 65,58 рубля, а евро — на 16,5 копеек, до 73,2 рубля.

Снижение цен на нефть происходит на фоне введенных США пошлин на импорт товаров из Мексики и падения спроса на энергоносители.