Глава Горного университета Владимир Литвиненко стал самым богатым ректором России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на декларации доходов ректоров российских вузов. В 2018 году Владимир Литвиненко заработал 236,9 миллиона рублей, что на 5% меньше, чем в 2017 году.

В 1997 году Литвиненко был научным руководителем президента РФ Владимира Путина.

На второй строчке оказался ректор РАНХиГС Владимир Мау с доходом в 107,6 миллиона рублей, на третьей — ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев, заработавший 60 миллионов рублей в 2018 году.