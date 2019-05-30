Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банки могут и дальше наращивать кредитование с помощью своих капиталов.

По словам Набиуллиной, которые приводит «Парламентская газета», в текущем году ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам в связи со снижением инфляции.

«В 2018 году банки наращивали кредитование, снижали ставки по кредитам. Кредитование экономики выросло на 5,8% против 3,7% в 2017 году. За первые четыре месяца этого года корпоративные кредиты выросли на 2,5%. Ставки по кредитам снижались большую часть года — до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку», — рассказала глава Центробанка, выступая в Госдуме с отчётом о работе регулятора в 2018 году.

Она добавила, что существующая сейчас динамика говорит о возможности банков продолжать наращивать кредитование с помощью своих капиталов и ликвидности.