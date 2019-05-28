24% россиян экономят на покупке продуктов

Лишь 17% россиян может не ограничивать себя в тратах. Подавляющее большинство жителей РФ вынуждено экономить.

Соответствующие данные приведены в результатах опроса исследовательского холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 24% россиян вынуждено экономить на покупке продуктов. 29% жителей РФ ограничивают себя в путешествиях, 23% сокращают траты на одежду и обувь, 22% — отказываются от трат на развлечения. 20% респондентов не покупают деликатесы.

При этом на медицине экономят только 7% россиян, на мобильной связи и транспорте — 4% и 5% соответственно.