В Госдуме предложили освободить депутатов сельских поселений от сдачи деклараций

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об освобождении депутатов сельских поселений от сдачи деклараций о доходах.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. Издание напоминает, что сейчас депутаты сельских поселений регулярно сдают декларации о доходах в соответствии с требованиями по противодействию коррупции.

«Но когда речь идет о работающих на общественных началах сельских учительницах или других гражданах, это чрезмерные требования. Депутаты сельских поселений не получают зарплату, принимают решения в рамках небольших сельских бюджетов» — сказал Исаев.

При этом депутаты будут обязаны сдавать декларации о доходах в случае, если в их доходах и имуществе произошли изменения, и перед выборами.

Напомним, ранее Sobesednik.ru рассказывал о том, как депутат в алтайском селе помогает односельчанам собственными деньгами.