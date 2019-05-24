Рост реальных зарплат в России с поправкой на инфляцию в годовом выражении снизился до 1,6% в апреле.

Об этом сообщает Росстат. Уточняется, что в марте соответствующий показатель составлял 2,3%. В январе-апреле 2019 года рост зарплат составил 1,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная номинальная зарплата в РФ в апреле нынешнего года составила 47 020 рублей.

В понедельник был опубликован доклад Счетной палаты РФ, в котором делался вывод, что снижение доходов россиян на 2,3% с начала года не позволит побороть бедность.