Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов послал вице-премьеру Дмитрию Козаку предупреждение о росте цен.

Как передает РБК, президент НТС указал, что цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний, среди которых «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, повышаются практически ежедневно во всех регионах страны.

Так, за период с 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин АИ-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%.

По словам Павла Баженова, такая динамика может свидетельствовать о предстоящем новом скачке цен на бензин.

В своем письме к вице-премьеру Дмитрию Козаку глава НТС назвал неработающим демпфирующий механизм, который предложило правительство для сдерживания цен, и призвал вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, чтобы предотвратить рост цен.

Напомним, в мае-июне прошлого года в России также наблюдалось резкое повышение цен на топливо.